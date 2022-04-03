İzmir'li Manisalılar Cuma gecesi Camii de buluştu

Manisa, Ahmetli’nin Güldede camiinde uzun zamandır devam eden ve Diyanet İşleri Başkanlığının bir projesi olan ‘’Cuma geceleri ailece camide buluşuyoruz’’ projesi kapsamında aile fertlerinin ve çocukların cami ve cemaatle namaz bilinci kazanmalarına katkı sağlanması ve mahalle cami görevlileri ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Güldede imam hatibi olan Mahmut Topal’ın koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların sureleri ezberlemeleri ve temel dini bilgiler eğitimi almaları amaçlanıyor. Öte yandan din görevlisi Topal’ın çocukların kişisel gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Ayrıca Din görevlisi Mahmut Topal, geçtiğimiz aylar içerisinde Ahmetli’de ilk kez hayata geçirdiği cami market projesi ile gündeme gelmişti.

Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe İzmir Ege Bölgesi Manisa'lılar federasyonu başkanı ve İzmir Genç Manisalı'lar spor kulübü başkanı Halit Oran ve ekibinin katılım sağladığı etkinliğe Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’da katılım sağladı. Etklinlik kapsamında camiye gelen çocuklara satranç takımı, futbol topu, kitap ve çeşitli aksesuarlardan oluşan hediyeler dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu program sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Alhan: ‘’Benim özlediğim cami ortamı tam olarak buydu. Aradığım ortamı bu camide buldum. Eğer bu etkinlik konferans salonunda vb. bir yerde olsaydı bu atmosferi bulamazdık.’’ Dedi.

Program sırasında konuşan İzmir Ege Bölgesi Manisa'lılar federasyonu başkanı ve İzmir Genç Manisalı'lar spor kulübü başkanı Halit Oran: ‘’Değerli gençler sevgili başkanın dediği gibi biz camilerde sizin gibi fidanları, gençleri görmeye alışkın değiliz. Bu tür görüntüler bizleri mutlu ediyor. Mahmut hocam benim çocukluk arkadaşımdır. Kulada görev yaptığı dönemdeki faaliyetlerini aynı şekilde Ahmetli’de de belediye başkanımızın, ilçe müftülüğümüzün, milli eğitim ile gerçekleştirdiği ortak projelerini sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Allah daha nice böyle güzel etkinlikleri nasip etsin. Bu güzel geceyi bizlere hazırlayan hocama, belediye başkanıma, muhtarıma ve siz değerli büyüklerimize, ailelere ve öğrencilere Manisalılar federasyonu adına teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.