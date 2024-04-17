Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, deniz-kum-güneş üçlemesinin haricinde gezi-travel, doğa turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi gibi çok farklı turizm segmentlerine sahip.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, turizmdeki çeşitliliğin bir avantaj olduğunu belirtti. İnsanın doğasında gezmenin, yeni yerler görmenin ve keşfetmenin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, “Psikolojik açıdan farklı kültürlerle etkileşimin insanın ruh dinginliğine iyi geldiği bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Tüm bu aktiviteler turizm çatısı altında büyük bir sektörü oluşturmuştur. İnanç turizminden sağlık turizmine, kültür turizminden deniz turizmine kadar çok önemli avantajlarımız bulunmaktadır. Turizm Haftası, her yıl dünyada 15-22 Nisan haftası olarak belirlenmiştir ve bu hafta içerisinde kutlanmaktadır” ifadesini kullandı.

TURİZM HAFTASI’NDA ETKİNLİKLER VE PR ÇALIŞMASI OLMALI

Turizm Haftası’nın sektör açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Turizm Haftası, bizim açımızdan bir fırsat. Bu hafta boyunca ülkemizin tanıtımının çok iyi yapılması gerekmektedir. Hala Türkiye’yi tanımayan ve dahası ülkemizin nerede olduğunu bilmeyen turist sayısı çok fazla. Doğru zamanda doğru tanıtımı yapabilirsek, doğru etkinlikler gerçekleştirirsek ülkemizin doğru bir şekilde bilinmesini sağlamış olabiliriz. Türkiye’nin deniz-kum-güneş açısından doğru tanıtılması gerekmektedir. Sahip olduğumuz kruvaziyer limanlarını, limanlardaki altyapılarımızı gören işletmeler şaşırıp kalıyor. Bizim dünyayı şaşırtan taraflarımızı vurucu kılmamız gerekiyor. Ülkemizin PR’ını profesyonel şekilde yapmamız gerekiyor. Turizm haftası da bu tanıtımda çok önemli bir öncü rol oynayabilir” dedi.

HEDEF 100 MİLYON TURİST, 100 MİLYAR DOLAR!

Dünya çapında en özel denizlere sahip olduğumuzun altını özenle çizen Çavuşoğlu, “Kruvaziyer turizmi son yıllarda ülkemiz adına çok önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Türkiye turizm sektörü 2023 yılında 60 milyar dolar ve 60 milyon turist hedefini tutturdu. Önümüzdeki hedefimiz ise 100 milyar dolar ve 100 milyon turist. Ocak-Aralık 2023 döneminde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı bin 192, yolcu sayısı da 1 milyon 542 bin 522 olmuştu. Bu verilerle 2023 hedefimiz olan 1.5 milyon kruvaziyer yolcu sayısını da aşmış olduk” dedi. Ocak ayında 18 ve şubatta 5 olmak üzere toplam 23 kruvaziyerin Türkiye’ye geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu verileri öngördüklerini belirtti ve 2024 yılında kruvaziyerde yeni rekorlar geleceğini belirtti.