Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediyesi'nin ek hizmet binasını satışa çıkarmasını eliştirdi. Işık ek hizmat binasıyla birlikte Oto Galericiler Sitesi'nin de yapımında ki aksaklıkları dile getiren bir açıklama yaptı. Giresun’un Belediye Ek hizmet binasının satışı ve Oto Galariciler Sitesi’nde yaşananlara yönelik Giresun Belediyesini eleştiren Gezmiş'in kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama şöyle:

OTO GALERİCİLER SİTESİ BİR KARA DELİĞE DÖNMÜŞTÜR

Giresun Belediyesi; yaptırdığı Oto Galericiler Sitesi'nin borçlarını ödeyemediği için, bu siteyi yapan müteahhide ek binanın (kadınlar pazarı) mülkünü vermek zorunda kalmış ve yine bu inşaat için malzeme aldığı şirkete de borçlarına karşılık oto galerinin 11 dükkanını vermiştir. Bu gelişmeler belediyenin yetersiz ellerde olduğunu, kötü yönetildiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Oto Galericiler Sitesi bir

kara deliktir, yanlışın fotoğrafıdır.

Belediye yönetimi umarım halka rağmen (oto galerici esnafa) rağmen proje yapılamayacağını öğrenmişlerdir. Şu an bir tek dükkanı dahi faaliyete

geçiremediğiniz oto galericiler sitesi için belediye hizmet binasını satmak iş bilmemezliktir. Bakın işte projeniz amacına ulaşamadığı gibi faciaya da yol açtı. Bu kadar öngörüsüzlük akla ziyan! Belediye yönetimine açık çağrımdır: Bu satıştan derhal dönün.

BELEDİYE İYİ YÖNETİLMEMEKTEDİR

Beş yıla yakındır görevde olan, üstelik de iktidar partisinden bir belediye, başta otopark, trafik, dolmuş havuzu gibi pek çok sorununu çözemediği gibi yeterli asfalt dökememiş, doğru düzgün hizmet üretememiştir. Temel sorunları çözemeyen belediye yönetimi, Oto Galericiler Sitesi yapmaya kalkmış ama eline yüzüne bulaştırmıştır. Ne üzücüdür ki Giresun Belediyesi müteahhide olan borcu, belediyenin ek binasını vererek kapatmıştır. Malzeme aldığı yerin borcunu ödeyemeyerek,

11 dükkan vermiş, borcunu böyle kapatabilmiştir. Bu gibi yanlış adımlarla belediyenin itibarı zedelenmektedir.

AZ KALDI EMANETİMİZİ GERİ ALIP, EHİL ELLERE TESLİM EDECEĞİZ

Giresun halkı ekonomik, sosyal, kültürel olmak üzere her alanda hizmete susamış durumda. Yerel seçimlerde bu dönüşümü sağlayacak, emanet verdiğimiz belediyemizi kazanarak, ehil kadrolara teslim edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.