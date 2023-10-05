Nobel Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Nobel Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı 4 Ekim itibari ile Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Syn Mehmet Özhaseki ve önceki dönem T.C. Milli Savunma Bakanı Syn Hulusi Akar ’ın teşrifleriyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Syn Erhan Çelik açılış konuşmasında; fuarın tüm kapı gelirlerinin geçtiğimiz günlerde şehit edilen veteriner teknikerinin ailesine bağışlanacağını açıkladı…

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 200’e yakın katılımcı firma ve 400’ ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı, yerli ziyaretçilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında 61 ülkeden yabancı alıcıları da ağırlayarak katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

ENGELLEMELERE RAĞMEN İHRACATIMIZ 254 MİLYAR DOLARI AŞTI

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: “Önceki dönemlerde bütün meslekler eski sanayide gelişmeye başlardı. Oradaki çalışan çırak olanlar daha sonra dükkan sahibi olup işlerini büyüterek atölye kurdular. Sonrasında OSB’de fabrika kurdular ve şimdi de markalaşıyorlar. Buradaki büyük firmalarımızın her birinin emek dolu çıraklık, kalfalık, ustalık hikayesi var. Çalışırlar, gayret ederler ve bugüne gelirler. Ve şimdi dünyaya açılıyorlar. Kayseri’miz mobilya üretiminde şu an ilk 3’te. Kayseri’nin en önemli sektörleri arasında mobilya sektörü geliyor. Ekonomimiz gitgide büyüyor. Bunun temel sebebi istikrardır, güvenilirliktir. Zaten bizi dünyadan ayıran en önemli faktör bu. İstikrarlıyız ve müteşebbis binlerce insanımız var. Bir kaç marka üzerinden ilerleyen ülkeler görürsünüz. Fakat biz de gerek Kayseri’de, gerek Anadolu’nun başka şehirlerinde binlerce müteşebbis insan var. İşini büyütmek istiyor, dünyaya açılmak istiyor ve en önemlisi gelişiyor. Ne kadar önleyici hareket olursa olsun son 20 yıl içerisinde bizim ihracatımız 254 milyar dolara ulaştı. Bu 20 yıl içinde 31 milyon insana istihdam sağlandı. Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. AB ülkeleri içinde büyüme oranında ya 1, ya da 2. sıradayız. Evet sorunlarımız var ama Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışma, çaba var. Diğer bir sorunumuz depremsellik. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesi fay hattı yüzyıllardır kırılmaya devam ediyor. Ne yapmak lazım? Doğayla savaş olmaz. Savaşırsak kaybederiz. Yapacağımız tek şey, onu bilerek hareket etmek. Ona uygun şekilde konut ve iş yeri yapmak. Çok şükür depremden birkaç ay geçmesine rağmen 200 bin konutun ihalesini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 50 bine yakın konut ve köy evlerini teslim edeceğiz. 200 binden fazla vatandaş bize müracaat etti ki. Birkaç ay içinde 100 bin civarı ev yapacağız” açıklamasında bulundu.

KAYSERİ’DE SADECE SUCUK PASTIRMA DEĞİL HER ŞEY VAR!

Önceki Dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kayseri’mizin son zamanki çıkışları Kayseri’miz ve tüm Anadolu’muz için büyük bir anlam ifade ediyor. Yollar, köprüler müthiş bir potansiyel. Hızlı trenimiz de gelecek. Burada eski ve yeni belediye başkanımızın, sayın bakanımızın da katkıları çok büyük. Canla başla çalışıyor ve çalışmaya tek yürek olarak devam edeceğiz. Bu yolda bazen karşımıza engeller çıkacak. En son Kayseri’de alçakça şehit edilmiş bir şehidimiz var. Emniyet mensuplarımız şehidimizin kanını yerde bırakmadılar. Sınırda ve sınır ötesinde devam ediyor. Milletimizin refahı için Kayseri’mizin yaptığı örnek davranışlar var. Tüm dünyadan 61 ülkeden alıcı olarak gelen ülkeler var. Duyanlar, duymayanlara; Kayseri’de sadece sucuk, pastırma değil her şey var” diyerek sözlerini tamamladı.

FUARIN KAPI BİLET GELİRİNİ ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE BAĞIŞLAYACAĞIZ

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik: “Kayseri’de geçen yıl bu fuarı yaptığımızdan bu yana üçüncü fuarı gerçekleştiriyoruz. KAPEX fuarımız 2 hafta önce sona erdi. Bugüne kadar açılan en yüksek katılım ve en yüksek ticari hacimli fuardı. Bunun tek bir nedeni var. Grup olarak sahip olduğumuz dış ticaret gücümüzü uluslararası fuarcılığa entegre ettik ve ülkemizin ihracatına katkı vermek için fuarlar konusunda gönüllüyüz. Pazarlama bütçesi, cirosunun çok çok üstünde olan bu organizasyonları elimizden geldiğince sürdürmeye devam edeceğiz. “Anadolu” çatısı altında birleştiğimizde inanın hep birlikte daha güçlüyüz. Fuarlarımızda Anadolu’nun kendisinden güç alacağız. Anadolu ismiyle fuarlarımızı sahipleneceğiz. Bugün aynı zamanda üzüntümüz var. Geçen hafta hain bir saldırıda kaybettiğimiz şehidimizin haberi ile hepimizin canı yandı. Eğer şehidimizin ailesi de kabul buyurursa fuarımızın tüm kapı gelirini ailesine bağışlayacağız” açıklamasında bulundu.

KAYSERİ’DE “600 MOBİLYA ÜRETİCİSİ İLE 28 BİN ÇALIŞAN VAR”

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: “Kayseri, mobilya sektöründe doğru adrestir. Bizim için de lokomotif sektörlerden olan mobilya sektörüne bu fuar çok yakıştı. TOBB sanayi veri tabanlı kayıtlara göre, Kayseri olarak mobilya imalatında 600’e yakın firmamız var. 28 bine yakın da çalışanımız var. Mobilya sektöründe birinci sıradayız. İstihdamımıza en büyük katkıyı veren sektör. Türkiye’de üretilen 2 sandalyeden bir tanesi, 10 kanepeden 7’si , 4 bazadan biri, 2 yaylı yataktan biri Kayseri’de üretiliyor. Mobilya yan sanayisinin büyümesine Kayseri müthiş bir katkı veriyor. 600 firma ve 28 bin çalışanımızla 2022 verilerine göre ihracatımıza 845 milyon dolarlık katkısı var. Bu sektörümüzde en önemli şey fuarcılık. Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Bey’e teşekkür ediyorum. Gerçekten birincisinde üyelerimizin geri dönüşleri de çok memnuniyet vericiydi. Bundan sonra da bu fuardan daha da güzel olacaktır diye bekliyoruz” dedi.

KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu: “Mobilya emek yoğun bir sektör. Mobilya sektörü vasıflı ve vasıfsız bütün vatandaşlarımıza iş imkânı sağlıyor. Yaşadığımız en büyük sıkıntı, Sektör kendi ihtiyacı olan bütün personelini eğiterek kalifiye personel ihtiyacını kapatmaya çalışıyor. Yaklaşık 180 ülkeye Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızı artırmak ve hedeflerimize ulaşmak için Yurt içinde ve Yurt dışında fuarlara katılarak gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Kayseri OSB işbirliği ile düzenlenen NOBEL ANAMOB – Anadolu Mobilya Fuarı’nı destekleyen kuruluşlar arasında ise; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, KOSGEB, KAYMOS, GİMOB, ANMODER yer alıyor.