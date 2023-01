Giresun Belediyesi'nden Gençlik Açık Ofisi...

Giresun Belediyesi ilklere imza atmaya devam ediyor. Her zaman gençlere yönelik çalışmalara imza atarak imkanlarını seferber eden Giresun Belediyesi bu kez de Gençlik Açık Ofisi kuruyor.

Debboy mevkiinde bulunan belediye eski hizmet binasına projelendirilen 1 milyon TL’yi aşkın yatırımın hizmete girmesi için son hazırlıklar yapılıyor.

Kısa zamanda açılışının yapılması planlanan Gençlik Açık Ofisinde 520 m2 kapalı alan içerisinde, gençlerin kullanımına sunulacak toplantı odası, 4 adet açık ofis, bilgisayar laboratuvarı ve canlı yayın stüdyosu yer alırken, bilgisayar laboratuvarında 2 adet 3 Boyutlu yazıcı, 1 adet 3 Boyutlu tarayıcı bulunuyor.

Gençlik Açık Ofisi gençlerin günümüz teknolojisiyle buluşacağı, gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri, nitelikli vakit geçirebilecekleri bir merkez olacak. Teknolojik imkanlardan faydalanmanın yanı sıra gençlerin sosyalleşmelerine, ilgi alanlarına giren konularda birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarına, birlikte çalışma ve ekip ruhu gibi kavramlarla tanışmalarına da imkan verecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi kolaylaştırarak araştırma ve tez yazımı gibi konularda gerekli teknik desteği sağlayacak. Gençlerin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve kültürel eğitimlerle donanımlarını arttırmalarına katkı yapacak. Bu eğitimler kişisel gelişimle birlikte mesleki gelişimi de artıracaktır.

Cumhurbaşkanlığı nezdinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından “Gençlik Açık Ofisi” projesiyle “Genç Belediye” ödülü alan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gençler için proje üretmeye devam edeceklerini belirterek: “Üreten, düşünen, analiz eden, bununla birlikte değerleriyle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyen gençlik en büyük idealimizdir. Gençlerimizin her biri ortaya koydukları fikirler ve projelerle tüm insanlık için birer umuttur. Bizler gençlerimizin her daim yanlarındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Kapımız, gönlümüz her zaman gençlerimize açık. Hayata geçireceğimiz bu ofisin sahibi gençlerimiz olacaktır. Gençlerimize son teknolojik imkanları sunacağımız projemize destekleri için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Giresunlu gençlerimizin çağın önünde yer alması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şimdiden gençlerimize hayırlı olsun” dedi.