Gaziosmanpaşa'dan Sel Felaketi bölgesine destek

Sel afetinin yaşandığı Batı Karadeniz’de devlet kurumları tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarını sürdürürken, Gaziosmanpaşa Belediyesi de çalışmalara destek olmak amacıyla Kastamonu’ya vidanjör ve ekip sevk etti. Gece gündüz devam eden çalışmalara katılan Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, ani baskınların ardından bodrum ve giriş katlarda biriken suları tahliye ediyor.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Devletimizin tüm birimleri afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Cadde cadde, sokak sokak yaraları sarmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız her afette olduğu gibi bugün de milletimizle omuz omuza, dayanışma halindeyiz. Birlikte bu zorluğu da aşarak, en kısa sürede yaşamın normal akışına dönmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.