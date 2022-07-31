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Başkan James: Fahiş fiyat artışlarınızı örtbas cetmeye çalışmayın

Demokratik Sol Parti(DSP) Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar,  Diyanet’in “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” fetvasına tepki gösterdi. 

YURT HABER 31.07.2022, 11:52 Murat Aydın
Başkan James: Fahiş fiyat artışlarınızı örtbas cetmeye çalışmayın

Demokratik Sol Parti(DSP) Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar,  Diyanet’in “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” fetvasına tepki gösterdi. 

Diyanetin, sırf Erdoğan’ı suçlamamak için ve liyakatsizliklerini görmemek için Allah’ı suçladıklarını kaydeden Başkan James Aşkar, "Suçlamadıkları bir Allah kalmıştı, Allah’ı da suçladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nu , fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusuna cevap olarak, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” açıklamasını yapmaktan hiç utanmıyor musunuz? Halkın dini duygularını istismar ederek, yaptığınız fahiş fiyat artışlarınızı ört bas etmeye çalışmayı bırakın artık"dedi.

#dsp #muğla #Michael James Aşkar #diyanet
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