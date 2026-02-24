Düzce'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Şubat 2026 tarihinde yürütülen çalışmada 2 şüphelinin üzeri ve aracı arandı. Yapılan aramada tek parça halinde 55 gram kokain ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 216 bin lira olduğu bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.K. (5 suç kaydı) ile Ş.U. (5 suç kaydı) hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 24 Şubat 2026 tarihinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.