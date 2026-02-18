Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu,Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 'Türk Medeni Kanunu yalnızca hukuk sisteminde yapılan bir değişiklik değil; kadının aile içinde ve toplumda birey olarak tanındığı, eşit yurttaşlık ilkesinin hayata geçirildiği tarihsel bir kırılma noktasıdır. Kadın haklarının coğrafyası yoktur; haklar paylaşıldıkça güçlenir, dayanışma ile anlam kazanır.' ifadelerini kullandı.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 'Türk Medeni Kanunu'nun 100. Yılı: Eşitliğin Hukuki Temeli ve Evrensel Sorumluluğumuz' başlığı ile yayımladığı mesajında '1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılını, toplumsal hayatımızın en köklü dönüşümlerinden birinin yıldönümü olarak değerlendiriyoruz. Türk Medeni Kanunu yalnızca hukuk sisteminde yapılan bir değişiklik değil; kadının aile içinde ve toplumda birey olarak tanındığı, eşit yurttaşlık ilkesinin hayata geçirildiği tarihsel bir kırılma noktasıdır. Bu düzenleme ile tek eşlilik esası kabul edilmiş, resmi nikâh zorunlu hale getirilmiş, kadınlara miras ve boşanma hakkı tanınmış, evlilik birliği içinde kadın ve erkek hukuken eşit konuma getirilmiştir. Böylece kadın, korunması gereken bir varlık olarak değil, hak sahibi bir birey olarak kabul edilmiştir. Cumhuriyet'in çağdaşlaşma iradesinin en somut yansımalarından biri olan bu adım, kadınların eğitimde, çalışma hayatında ve kamusal alanda var olabilmesinin temelini oluşturmuştur.' ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarına devam eden KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 'Bugün kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta aktif rol alabilmesi; karar mekanizmalarına katılabilmesi ve sivil toplumda örgütlenebilmesi, bu hukuki devrimin açtığı yol sayesinde mümkün olmuştur. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak bizler, kadınların güçlenmesini destekleyen çalışmalarımızda bu kazanımların yalnızca tarihsel bir hatıra değil, korunması ve geliştirilmesi gereken bir toplumsal sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu sorumluluk yalnızca ülkemiz sınırlarıyla sınırlı değildir. Türkiye'de yaşayan göçmen ve mülteci kadınların — özellikle temel hak ve özgürlüklere erişimde büyük zorluklar yaşamış Afgan kadınlarının — eğitim, üretim ve sosyal yaşama katılımını desteklemek de eşitlik anlayışımızın bir parçasıdır. Kadın haklarının coğrafyası yoktur; haklar paylaşıldıkça güçlenir, dayanışma ile anlam kazanır.' dedi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 'Türk Medeni Kanunu'nun yüzüncü yılında, eşitlik ilkesinin yalnızca hukuk metinlerinde değil, yaşamın her alanında karşılık bulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakları korumak, yaygınlaştırmak ve geleceğe taşımak, demokratik ve adil bir toplumun vazgeçilmez şartıdır.' diyerek sözlerini bitirdi.