Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 8. Dönem JETCO Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi Fransa arasındaki ikili ticaret ve yatırım ilişkileri, Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO/ETOK) mekanizması çerçevesinde ele alındı. Türkiye-Fransa 8. Dönem JETCO Toplantısı, İstanbul'da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier'in eşbaşkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, sanayi, teknoloji, finans, enerji, tarım, çevre, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde iş birliğini daha da derinleştirme konuları masaya yatırıldı. Ayrıca üçüncü ülkelerde ortak yatırımların desteklenmesine yönelik stratejiler de görüşüldü.

Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye-Fransa arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 24 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye ulaştığını, Fransa'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun ise 8,7 milyar doları aştığını belirtti. Bakan Bolat, 'Fransa, AB'nin ikinci en büyük ekonomisi ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olarak, ihracat ve ithalat açısından stratejik bir partnerdir' dedi.

Toplantı kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve AB ile ilgili gündem başlıkları da derinlemesine ele alındı. Bakan Bolat ve Fransız mevkidaşı, ikili ilişkileri 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye taşımak konusunda mutabakata vardı.