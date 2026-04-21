Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında süren yargı süreci gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, 'Kesinleşmemiş karar üzerinden halkın iradesi gasp ediliyor' dedi.

ADANA (İGFA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın hukuki değil siyasi olduğunu savundu.

Hakkındaki yargı sürecinin devam ettiğini vurgulayan Demirçalı, kesinleşmemiş bir karar üzerinden işlem tesis edilmesini 'masumiyet karinesinin ihlali' olarak değerlendirdi. Görevden uzaklaştırma kararının dayanağı olan davanın sekiz yıl öncesine ait olduğunu belirten Demirçalı, suçlamaların belediye başkanlığı dönemiyle ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Söz konusu davanın 'iftira' üzerine kurulduğunu öne süren Demirçalı, verilen kararın görev suçu kapsamında olmadığını dile getirdi.

Yüreğir halkının iradesinin yok sayıldığını savunan Ali Demirçalı, seçimlerde elde ettikleri başarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini iddia etti.

İki yıllık görev süresinde belediyeyi tüm kesimlere açtıklarını ve eşit hizmet anlayışı benimsediklerini belirten Demirçalı, alınan kararın bu çalışmaların karşılığı olduğunu öne sürdü. Yetkililere çağrıda bulunan Demirçalı, kararın geri çekilmesini isterken, 'Halkın iradesi sandıkta tecelli eder. Bu iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.