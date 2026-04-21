CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda ara seçim ve erken seçim tartışmalarına ilişkin sert mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada erken seçim ve ara seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Anayasa'da yer alan ara seçim düzenlemelerine atıf yaparak, belirli seçim bölgelerinde boş milletvekilliği bulunduğunu savundu ve bu alanlarda seçim yapılması gerektiğini ifade etti.

'Ara seçim bir anayasal zorunluluktur' diyen Özgür Özel, iktidarın sandıktan kaçtığını öne sürdü.

Konuşmasında AK Parti ve MHP'yi de eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmişte farklı siyasi liderlerin sandıktan kaçmadığını belirterek, mevcut yönetimin de benzer şekilde sandıkla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. 'Millet bizden bu görevi bekliyor' diyen Özel, ara seçim için gerekli şartların oluştuğunu savunarak, 'Hodri meydan' ifadeleriyle iktidara çağrıda bulundu. Genişletilmiş bir ara seçim yapılması halinde her türlü seçime hazır olduklarını dile getirdi.

Özel, konuşmasının sonunda partilerinin seçim sürecine her koşulda hazır olduğunu belirterek, 'Sandık sandık kazanacağız' dedi.

Genel Başkanımız Özgür Özel, partimizin TBMM grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/oU6Nqo6d5b — CHP ???????? (@herkesicinCHP) April 21, 2026