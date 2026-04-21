İçişleri Bakanlığı, Adana'nın "Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Nisan 2026 tarihli kararıyla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Bu kararın ardından Demirçalı, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

KONU İSTİNAFA TAŞINMIŞ VE BAŞKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Davada, Demirçalı'nın sahibi olduğu inşaat firmasının iskan ve ruhsat işlemleri için Çukurova Belediyesi'nde görevli bir bürokrata rüşvet verdiği iddiaları değerlendirildi. Mahkeme, karar kesinleşene kadar Demirçalı'ya yurt dışı yasağı da getirdi.

Karar sonrası yazılı açıklama yapan Başkan Demirçalı, suçlamaların sekiz yıl öncesine ait olduğunu belirterek, hükmün 'toplum vicdanında yok hükmünde' olduğunu savundu.

Başkan Demirçalı açıklamasında, 'Bu dava belediye başkanı olmam nedeniyle gündeme gelmiştir. Mahkeme hiçbir delilimizi toplamadan peşin hükümle karar vermiştir. Karar haksız ve hukuksuzdur. İstinaf ve Yargıtay aşamalarında bozulacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Hizmetlerine devam edeceğini belirten Başkan Demirçalı, 'Bu karar Yüreğir halkına karşı sorumluluğumu yerine getirmeme engel olamayacaktır. Halkımıza daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim. Eninde sonunda hak yerini bulacaktır' dedi.

Başkan Demirçalı'nın avukatları, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.