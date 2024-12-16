Bursa'da Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluğu, verdiği konserle Osmangazi’de yaşayan yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, tarafından Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yörelerimiz Türkülerimiz” konserine Osmangazi’de yaşayan yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şef Çetin Erdem Usanmaz yönetimindeki saz ve söz sanatçılarından oluşan koro Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun muhteşem bir konserle müzik severleri buluşturduğu gecede Anadolu’nun dört bir yanından her yöreye ait en beğenilen türküler seslendirildi.

Konseri izleyen katılımcılar, türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, gecenin anısına Şef Çetin Erdem Usanmaz’a hediye takdim etti.