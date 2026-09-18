Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve kültürel dayanışma vurgusu yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İspat Cami Mahallesi Muhtarlığı ve kadınlar tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Şalvar Gecesi', Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki açık hava etkinlik alanında yaklaşık 2 bin kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk kültürünün simgelerinden biri olan şalvarın önemine dikkat çekilen gecede, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Şalvar giyen kadınlar, Trakya yöresine özgü oyun havaları ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.

MUHTAR UZDİLLİ: 'ŞALVAR, GÜÇLÜ KADININ SEMBOLÜDÜR'

İspat Cami Mahallesi Muhtarı Yusuf Uzdilli, şalvarın kültürde önemli bir yeri olduğunu belirterek, bunun yalnızca bir giysi değil, emeğin ve bereketin de sembolü olduğunu söyledi. Muhtar Uzdilli, 'Bugün sadece burada bir araya gelmekle kalmadık, sandıklardan çıkardığımız rengarenk şalvarlarla geçmişin sıcaklığını ve kültürümüzün en güzel renklerini bugüne taşıdık. Şalvar bizim kültürümüzde sadece bir giysi değildir. Tarlada, bağda, bahçede emeğin, evde bereketin, geçmişten günümüze taşınan güçlü bir kadının sembolüdür.' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin kadınlar için sosyal bir buluşma niteliği taşıdığını dile getiren Muhtar Uzdilli, gece boyunca dayanışma duygusunun güçlendiğini söyledi. Bir arada olmanın, dertleri paylaşmanın ve neşeyi çoğaltmanın önemine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan kadınlar da hem eğlenip stres attıklarını hem de mahalle kültürünü yaşattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Katılımcılar, 'Şalvar Gecesi'nin geleneksel hale getirilmesini istediklerini söyledi.