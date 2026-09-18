12 Eylül darbesiyle yarım kalan eğitimini tamamlayan 65 yaşındaki Haydar Koçak, torununun adını verdiği 'Dünyam Eczanesi'ni İzmir'de açtı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'de düzenlenen açılış töreni, yıllara meydan okuyan bir azmin ve yarım kalan bir hayalin yeniden hayat bulduğu anlara sahne oldu.

65 yaşındaki Haydar Koçak, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle yarım kalan eczacılık eğitimini 48 yıl sonra tamamlayarak mezun oldu ve ardından torununun adını verdiği Dünyam Eczanesini açtı.

YARIM KALAN EĞİTİMİNİ YILLAR SONRA TAMAMLADI

Koçak'ın eczacılık serüveni, 12 Eylül darbesiyle kesintiye uğradı. Ancak o, geçen uzun yıllara rağmen üniversite hayalinden vazgeçmedi. Hayatın zorluklarına ve sağlık sorunlarına rağmen yeniden sınavlara hazırlanan Koçak, öğrenci affından yararlanarak Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne döndü. Koçak, tam 48 yıl sonra mezuniyet sevincini yaşarken, yalnızca diplomasına değil, ailesinin yıllar önce kurduğu hayale de yeniden kavuştu.

TORUNUNUN ADINI ECZANESİNE VERDİ

Mezuniyetin ardından meslek hayatına da yeni bir başlangıç yapan Koçak, bu kez İzmir'de Dünyam Eczanesini hizmete açtı. Koçak, eczanesine torununun adını vererek hikâyesine duygusal bir anlam daha kattı.

Açılış törenine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Aytemir, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Fehmi Onur Özgüven ve İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. F. Savaş Kılıçcıoğlu katıldı. Protokol üyeleri ve davetliler, Koçak'ın yıllara yayılan eğitim mücadelesini ve mesleğine bağlılığını takdirle karşıladı.