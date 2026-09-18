Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gaziler ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşünde bir araya geldi.

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe; il protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, Yakutiye Medresesi önündeki Kent Meydanı'nda sona erdi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, gaziler adına yaptığı konuşmada Erzurum'un Millî Mücadele tarihindeki önemine dikkat çekti.

Başkan Mesci, Erzurum'un vatanın bütünlüğü ve bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği şehirlerden biri olduğunu belirterek, kentin tarih boyunca vatanına, bayrağına ve millî değerlerine sahip çıktığını söyledi. Gazilerin millet için taşıdığı değere vurgu yapan Mesci, cesaret ve fedakârlıklarının gelecek nesillere bırakılan en önemli miraslardan biri olduğunu ifade etti.

Program, gaziler ve katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.