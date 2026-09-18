Polis Akademisi, kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yedek listeden planlama yapıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak 33. Dönem polis meslek eğitimi kapsamında 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı.

Açıklamaya göre, daha önce planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa edenlerin yerine yedek adaylar arasından yerleştirme yapıldı.

KAÇINCI SIRAYA KADAR PLANLAMA YAPILDI?

Yapılan duyuruda; lisans mezunu erkek adaylarda 979'uncu sıraya, ön lisans mezunu erkek adaylarda 176'ncı sıraya, lisans mezunu kadın adaylarda 42'nci sıraya, ön lisans mezunu kadın adaylarda 28'inci sıraya kadar planlama yapıldığı bildirildi.

Polis Akademisi, bundan sonraki yedek planlamaları için adayların www.pa.edu.tr adresini takip etmeleri gerektiğini duyurdu.

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