Sakarya'da şehrin özellikle kuzey bölgelerinde etkili olan ani sağanağın olumsuzluklara yol açmaması için SASKİ, sahada çalışmalarını sürdürdü. Yağışlı mevsim öncesi altyapı hatlarında temizlik çalışmalarını özen gösteren kurum, ani olarak bastıran ve metrekareye 57 kilogram yağış bırakan yağmuru güçlü altyapı hattı ile tahliye etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), özellikle kuzey ilçelerinde etkili olan ve bazı ilçelere 57 kilogram kadar yağış bırakan sisteme karşı güçlü altyapısı ile kalkan oldu.

57 KİLOGRAM YAĞIŞ SORUNSUZ TAHLİYE EDİLDİ

Özellikle kuzey ilçelerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede bazı noktalarda metrekareye 57 kilogram yağış bıraktı. Güçlü yağmur suyu altyapısı yüksek miktardaki suyu etkin şekilde taşıyarak tahliyeyi sorunsuz sağladı. Ani yağışın başladığı saatlerden itibaren, yağışın etkili olduğu bölgelerde sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Ekipler, altyapı hatlarının işleyişini takip ederek olası olumsuzluklara karşı gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Yağışlı mevsim öncesinde sürdürülen temizlik ve bakım çalışmalarıyla altyapı hatlarında oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçildi. Böylece kısa sürede yüksek miktarda su bırakan sağanak, güçlü yağmur suyu altyapısı sayesinde kontrollü şekilde tahliye edildi.