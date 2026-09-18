Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yürütülen kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, müzenin daha güvenli, çağdaş ve erişilebilir hale getirildiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret ederek yürütülen restorasyon ve yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, tarihî yapıların korunması ve özgün mimari karakterlerinin gelecek nesillere aktarılmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yeniliklerin de yapılara kazandırıldığını belirterek, İstanbul Arkeoloji Müzeleri özelindeki çalışmaların etaplar halinde sürdürüldüğünü ifade etti.

'EN KAPSAMLI RESTORASYON SÜREÇLERİNDEN BİRİ'

Çalışmaların ölçeğine dikkat çeken Ersoy, Cumhuriyet tarihi boyunca birçok eserde bugüne kadar görülen en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerinin yürütüldüğünü söyledi. İstanbul Arkeoloji Müzelerinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, ilk etabın Klasik Müze Binası özelinde 2011 yılında başladığını, 1891 tarihli bölüm ile güney kanatta güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının yapıldığını hatırlattı. İkinci etap kapsamında güçlendirme ve teşhir-tanzim projelerinin uygulandığını, sürecin tamamlanmasının ardından binanın 2021 yılında ziyarete açıldığını söyledi.

ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ YENİDEN AÇILDI

Üçüncü etap çalışmalarının Çinili Köşk ile Eski Şark Eserleri Müzesini kapsayacak şekilde Ocak 2023'te başlatıldığını belirten Ersoy, Eski Şark Eserleri Müzesi'nde güçlendirme, çatı yenileme, cephe temizliği ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Asur, Sümer, Sümer-Akad, Arabistan, Babil, Hitit, Urartu ve Mısır salonlarının çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlendiğini kaydeden Ersoy, müzenin 6 Temmuz'da yeniden ziyarete açıldığını ifade etti.

ÇİNİLİ KÖŞK'TE 54 BİN ÇİNİYE MÜDAHALE

Çinili Köşk'te de hassas bir restorasyon süreci yürütüldüğünü söyleyen Ersoy, çatıdaki muhdes dolguların ve eski kurşun kaplamaların kaldırıldığını, özgün yapıya uygun uygulamaların yapıldığını belirtti. Bakan Ersoy, dış cephede yer alan yaklaşık 54 bin çini için envanter çıkarıldığını, her biri için ayrı müdahale paftaları hazırlandığını ve temizlik, sağlamlaştırma, tamamlama ile renklendirme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Müze yerleşkesinin tamamını kapsayan bir dönüşüm gerçekleştirildiğini vurgulayan Ersoy, ana girişin Gülhane Meydanı'na taşındığını, burada yeni bir ziyaretçi karşılama merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Osman Hamdi Bey Yokuşu'nun da yeniden düzenlendiğini aktaran Ersoy, güzergâh boyunca 38 arkeolojik eserin sergilenmeye başlandığını, müze avlusunda ise peyzaj düzenlemesi sonrası yaklaşık 140 eserin açık teşhirde ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinin dünya ölçeğinde çok önemli bir kültür hazinesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, yapılan çalışmalarla müzenin daha güvenli, çağdaş ve erişilebilir hale geldiğini ifade ederek, müzeyi yalnızca eserlerin sergilendiği bir alan olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği 'yaşayan bir kültür alanı' olarak ele aldıklarını söyledi. Bakan Ersoy, çalışmalarda emeği geçen bilim insanlarına, uzmanlara, işçilere ve Bakanlık personeline teşekkür etti.