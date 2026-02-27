Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimde yeni bir dönem başlıyor.

Geçtiğimiz yıl Günyurdu, Kınık, Dereköy ve Arapdede köylerinde toplam 10 dönümlük alanda deneme amaçlı ekilen burley tipi tütünden beklentilerin üzerinde verim alındı. Elde edilen başarı, ilçede alternatif ürün arayışlarını hızlandırdı. Bunun üzerine Pazaryeri Ziraat Odası harekete geçerek hem tütün üretiminin yaygınlaştırılması hem de geçmişte bölge ekonomisinde önemli yer tutan ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması için girişim başlattı.

Oda Başkanı Abdullah Duman, üreticinin tek ürüne bağlı kalmasının risk oluşturduğunu belirterek alternatif ürünlerle kırsalda gelir artışının hedeflendiğini söyledi. Başkan Duman, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kozabirlik ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Özellikle burley tipi tütünün Pazaryeri'nin toprak yapısı ve iklimine uyum sağladığını vurgulayan Duman, 'Deneme üretiminden elde edilen yüksek verim ilçemiz için önemli bir fırsat. Üreticimizin gelirini artıracak her adımı destekliyoruz' dedi.

Kozabirlik ile yapılan temaslarda, ipekböceği yetiştiricilerine sağlanabilecek destekler ve alım garantileri de masaya yatırıldı. Yetkililer, bu adımın özellikle küçük aile işletmeleri için ek gelir kapısı oluşturabileceğini belirtiyor.

Pazaryeri'nde başlatılan girişim, yalnızca üreticilere değil, ilçe ekonomisine de doğrudan katkı sağlayacak potansiyel taşıyor.