MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu; yalnızca gençlere değil, her yaş grubuna hitap eden oyunlarıyla 7'den 70'e herkesi sanatla buluşturuyor.

Son olarak Mezitli Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda ortaokul öğrencileri salonu doldurarak büyük ilgi gösterdi. Kentin tüm ilçelerinde sahnelenen ve 9-17 yaş aralığındaki gençlere yönelik hazırlanan 'Haydi Gençler Tiyatroya' projesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda programlanıyor. Proje ile çocuklara ve gençlere tiyatro kültürünün kazandırılması, aynı zamanda gençlerin bilinçli birer tiyatro seyircisi olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Oyunda, hayatının bir dönemini Çukurova'da geçirdiği rivayet edilen 'Lokman Hekim'in hikayesi sahneye taşınıyor. Lokman Hekim'in yaşantısı, tanık olduğu ve rivayet edilen hikayeler seyirciye aktarılıyor.