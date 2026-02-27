Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin Ocak ayı ihracatının bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 5.94 oranında düşerek, 291 milyon 804 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - İhracatta aralık ayına göre bir miktar düşüş yaşandığını açıklayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 'İhracatımızda aralık ayına göre yüzde 20 civarında bir düşüş yaşandı. Son 12 aylık ihracatımız ise 1,42 oranında aratarak 3 milyar 828 milyon 409 bin dolar olarak gerçekleşti' dedi.

Ocak ayında Kayseri'den 140 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD ve Polonya olduğunu açıkladı.

Özellikle küresel ticarette artan belirsizliklerin firmaların sipariş ve planlama süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çeken Büyüksimitci, 'İhracatımızın yeniden artış ivmesi yakalayabilmesi için üretim ve yatırım ortamının daha güçlü şekilde desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından KOBİ'lere yönelik yeni finansman destek paketinin açıklanmasını son derece kıymetli buluyorum. Açıklanan bu destek paketinin sahada hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması, özellikle üretim ve ihracat odaklı firmalarımıza önemli bir nefes aldıracaktır. Bunun yanında katma değerli üretimi teşvik eden, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme yatırımlarını destekleyen devlet desteklerinin yaygınlaştırılması, firmalarımızın rekabet gücünü artıracaktır' dedi.

Başkan Büyüksimitci, 'Tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya kararlılıkla devam eden tüm sanayicilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Mevcut zorlukları aşacak tecrübeye ve dinamizme sahibiz. Doğru destek mekanizmaları ve kararlı adımlarla birlikte Kayseri'nin üretim, ihracat ve istihdamda çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.