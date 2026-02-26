Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hisselerinin yüzde 50,01'inin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin istihdamına, ekonomisine ve gelişimine önemli katkılar sağlayacak, Türkiye'nin 5 Mega Endüstri Bölgesi'nden biri olma niteliği taşıyan Trabzon Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin şirket hisselerinin yüzde 50,01'lik kısmının Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne devri yönünde karar alındığını açıkladı.

Başkan Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir inisiyatif üstlendiklerini belirterek, alanın yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla tahkimat ve dolgu çalışmaları dahil tüm altyapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

YATIRIMA HAZIR HALE GETİRİLECEK

Başkan Genç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: '23 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilan edilen, 23 Ocak 2024 tarihinde plan-proje işlemleri tamamlanan ve Türkiye'nin 5 mega endüstri bölgesinden biri olma niteliği taşıyan Trabzon Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hakkında yeni ve önemli bir gelişmeyi kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin yapılacağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca ilan edilen, önemli miktarda istihdam sağlaması öngörülen projede özellikle tahkimat ve dolgu işlerinin yüksek maliyetli olması nedeni ile yönetici şirket tarafından bugüne kadar bir yol katedilememişti. Gıda teknolojisi, biyoteknoloji - nano teknoloji ve sağlık teknolojisi, savunma sistemleri - güvenlik teknolojisi - uzay ve havacılık, bilişim teknolojisi -telekomünikasyon, elektronik ve otomasyon, otomotiv teknolojilerini içeren 5 ana başlıkta yüksek teknolojik ürünlerin üretileceği bu alanla ilgili olarak yaklaşık 1.5 yıldan beri sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde projenin hayata geçirilmesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir inisiyatif alarak alanın yatırıma hazır hale getirilmesi için tahkimat ve dolgu dahil tüm altyapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılması konusunda irademizi beyan ettik.'

PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

'İstihdamı önceleyen, şehrimizin dünyaya teknolojik üretim gibi farklı bir perspektiften yeniden açılmasını hedefleyen bir anlayışla böyle bir girişimde bulunduk. Açıkçası bir kesimin hayal olarak gördüğü bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın heyecanını taşıyorum. Bilindiği üzere Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetim Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hissesi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamıza ait. Yönetim Kurulunda da Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şahsım, Arsin Belediye Başkanımız Sayın Hamza Bilgin ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Erkut Çelebi yer alıyor. Dün gerçekleştirdiğimiz Yönetici Şirketin Yönetim Kurulu toplantısının ardından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısında şirket hisselerinin yüzde 50.01'lik kısmının Trabzon Büyükşehir Belediyemize devri konusunda karar alınmış ve konu bugün gerçekleştirilen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis'inin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Süreci bundan sonra da Ticaret ve Sanayi Odamızla ve yönetici şirketimizle birlikte yöneteceğiz. Şehrimize, vatandaşlarımıza, ülkemize ve özellikle bu coğrafyanın üretken kuşağı gençlerimize hayırlı olsun.'