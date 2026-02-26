Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında üyelerini küresel pazarlardaki alıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'İşlenmiş Gıda Sektörü UR-GE Projesi' çerçevesinde Malezya ve Endonezya'ya yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - BTSO, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği UR-GE projeleri ile Bursa iş dünyasının uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya ve yeni ihracat fırsatları oluşturmaya devam ediyor.

Malezya ve Endonezya'da gerçekleşen yurt dışı pazarlama faaliyetine UR-GE üyesi 22 firmadan 34 firma temsilcisi katıldı. BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan'ın da eşlik ettiği heyet, iki ülkede düzenlenen B2B organizasyonlarında 160'ı aşkın yabancı firma temsilcisiyle bir araya geldi. Yaklaşık 500 iş görüşmesinin yapıldığı programda, yeni ticari iş birliklerinin temelleri atıldı.

CAKARTA'DA YOĞUN TİCARİ TEMASLAR

Yurt dışı pazarlama faaliyetinin ilk durağı, 42 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Cakarta oldu. BTSO üyeleri, Endonezya'daki önemli firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan da etkinliği ziyaret ederek firmalarla bir araya geldi. Program kapsamında firmalar, Cakarta'nın en büyük toptan satış ve pazar alanı Pasar Induk'u ziyaret ederken; ülkenin önde gelen market zincirleri Ranch Market ve The Food Hall'da yerinde incelemelerde bulundu.

KUALA LUMPUR'DA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

Programın ikinci ayağında BTSO heyeti Kuala Lumpur'da Malezyalı iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Etkinliğe Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Ticaret Müşaviri Münevver Koçak, Malezya Uluslararası İslami Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuan Haji Muhamad Amin Fahmi, Malezya-Çin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eunice Cheou ve Pahang Eyaleti Yürütme Kurulu Üyesi Azli Bin İsmail de katıldı. BTSO üyeleri ayrıca ISETAN Foodmarket, Cold Storage Market, Lotus Market ile Malezya genelinde 86 şubesi bulunan ve ülkenin en büyük toptancılarından biri olan MYDIN Market'te pazar incelemeleri yaparak ürün çeşitliliği ve tüketici eğilimleri hakkında bilgi aldı.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konsey Başkanı Burhan Sayılgan, işlenmiş gıda sektörüne yönelik ikinci UR-GE projesini hayata geçirdiklerini, bu proje kapsamında ise ilk kez Endonezya ve Malezya'ya yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiklerini vurguladı. B2B görüşmelerinin beklentilerin üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini ifade eden Sayılgan, şunları söyledi: 'Açıkçası uzak bir coğrafya olması nedeniyle başlangıçta bazı endişelerimiz vardı. Ancak burada gördük ki doğru ürün ve doğru temaslarla bu pazarlar da ulaşılabilir nitelikte. İkili iş görüşmelerimize ilgi oldukça yüksekti.'

'ENDONEZYA VE MALEZYA TÜKETİM KAPASİTESİ YÜKSEK BİR PAZAR'

Endonezya ve Malezya pazarının kendine özgü dinamikleri olduğuna dikkat çeken Sayılgan, helal sertifikasyonunun bu pazara girişte kritik bir unsur olduğunu belirtti. Sayılgan, 'Bu bölge, helal sertifikası olmadan girilmesi zor bir pazar. Ancak bu zorluk, aynı zamanda büyük bir potansiyeli de beraberinde getiriyor. Burası hem geniş hem de tüketim kapasitesi yüksek bir pazar. Zor ama çok büyük bir pazar ve biz bu pazarda yer almak istiyoruz.' dedi. İlk temasların ardından sürecin daha da önem kazandığını vurgulayan Sayılgan, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bu tür organizasyonlarda asıl başarı, ilk görüşmelerden sonra yapılacak doğru takip ve somut sonuç almaktır. Endonezya ve Malezya, Bursa gıda sektörü için son derece uygun, henüz yeterince girilmemiş ve ciddi fırsatlar barındıran pazarlar. UR-GE projesindeki arkadaşlarımıza bu süreçte rehberlik etmeye devam edeceğiz.'

UR-GE üyesi Sesler Şirketler Grubu firma temsilcisi Muzaffer Köse, programın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Köse, 'Çok verimli iş görüşmeleri yaptık. Asya, ciddi potansiyeli olan bir pazar. Bizim için etkili ve dolu dolu bir program oldu. BTSO'ya teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel projelere birlikte imza atarız.' dedi.

Meymio Gıda firmasını temsilen faaliyette yer alan Özkan Dangaç ise B2B organizasyonunun verimliliğine dikkat çekti. Dangaç, 'BTSO ve Bakanlığımızın desteğiyle bu programa katıldık. Oldukça başarılı bir B2B organizasyonu oldu. 10'dan fazla firmayla görüştük. Endonezya ve Malezya uzak ama çok büyük pazarlar. Sürülebilir meyve ürünleri, kremalar, fındık-fıstık ezmeleri ve soslar üretiyoruz. Market, AVM ve pazar yerlerini gezdik. Ürünlerimizin bu pazarlarda satılabilir olduğunu gördük. Görüşmelerimiz başarılı geçti, umarız siparişe döner ve ülkemiz adına güzel sonuçlar elde ederiz.' ifadelerini kullandı.

UR-GE üyesi Hacı Hasan Oğulları firmasını temsilen etkinliğe katılan Simge Doğan ise görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek, 'Çok güzel iş görüşmeleri yaptık. Bu bölgelerde yer almak istiyoruz. Umarız somut sonuçlar elde ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.