İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere ait okul öncesi kurumlara ilişkin genelgesinin kendi sosyal destek programlarıyla ilişkilendirilemeyeceğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, yürütülen faaliyetlerin örgün eğitime alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere ait okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılmasına yönelik genelgesi sonrası kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, belediye bünyesinde yürütülen çalışmaların herhangi bir özel eğitim kurumu ya da örgün eğitim alternatifi oluşturmadığı belirtilerek, bu faaliyetlerin sosyal belediyecilik kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Belediye, özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin çocuklarına yönelik programlar uygulandığını kaydetti.

Söz konusu çalışmaların; çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimine katkı sunduğu, aynı zamanda ailelerin yükünü hafifleten tamamlayıcı hizmetler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 'Çocukluk döneminde sunulan destek yalnızca çocuklarımızın değil toplumun da geleceğini doğrudan etkiler. Çocukların gelişimi ortak ve kamusal bir sorumluluktur' denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik destek programlarını azaltmak yerine artırmayı hedeflediklerini belirterek, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürme kararlılığında olduklarını bildirdi.