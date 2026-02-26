Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayında 100,7 seviyesine yükselerek eşik değeri aştığını açıkladı. Şimşek, verilerin ekonomik görünüme ilişkin olumlu algının güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayında 100,7 seviyesine çıkarak kritik eşik değeri aştığını duyurdu. Bakan Şimşek, tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeksin, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeye işaret ettiğini ifade etti.

Reel kesim güven endeksinin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Şimşek, bunun imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığını gösterdiğini kaydetti.

Bakan Şimşek paylaşımında, uygulanan ekonomi politikalarıyla öngörülebilirliğin artırıldığını ve makroekonomik temellerin sağlamlaştırıldığını vurguladı.