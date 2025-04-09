Son genel seçimde İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen ve istifa eden Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti’ye katıldı. 'Rozet takmayacağım, yakasında İYİ Parti rozetiyle geldi' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na Arslan da, partisine olan bağlılığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Milletvekili seçilen ve daha sonra İYİ Parti'den istifa eden Yüksel Arslan, yeniden parti saflarına katıldı. Arslan

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, partisine ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’na olan bağlılığını vurguladı.

Milletvekili Arslan, “Gün tarafsız olma günü değildir” diyerek, Türk milletinin vakarını ve egemenliğini koruma sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında mücadele ettiğini belirtti.

https://twitter.com/ArslanYuksel06/status/1909968955180998988

“Milli Vicdanın Kalesi” olarak nitelediği İYİ Parti’nin, Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve makulün temsilcisi olduğunu ifade eden Arslan, düşman oklarının hedefi olsa bile mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Partinin, milletin ve devletin çıkarlarını gözeten bir irade olarak Türk toplumunun geniş kesimleri tarafından takdirle takip edildiğini dile getiren Arslan, “Ben, sen yokuz, biz varız” şuuruyla İYİ Parti’nin asil yürüyüşünün hedefe ulaşacağına inandığını belirterek, tüm dava arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele edeceğini vurguladı.

Arslan, partiden fikir ayrılığı nedeniyle ayrılanları ve tüm vatan evlatlarını İYİ Parti çatısı altında birlik olmaya davet etti.