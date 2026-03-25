BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de yaptığı konuşmada Bursa hızlı tren projesine ilişkin yaşanan gecikmeleri ve son düzenlemeleri eleştirdi.

CHP'li Öztürk, 2012 yılında temeli atılan projenin yıllar içinde sürekli ertelendiğini hatırlatarak, verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Projenin başlangıçta 2016 yılında tamamlanacağının açıklandığını belirten Öztürk, sürecin 2018, 2020 ve 2023 hedefleriyle uzatıldığını, son olarak ise 2026 yılının işaret edildiğini ifade etti. Yeni yayımlanan kararnameyle güzergâh değişikliğine gidildiğini vurgulayan Öztürk, bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini dile getirdi.

Güzergâh değişikliği nedeniyle daha önce arazileri kamulaştırılan vatandaşlardan ödenen bedellerin geri talep edildiğini belirten Öztürk, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. 'Plansızlığın bedelini Bursalı ödüyor' diyen Öztürk, ekonomik şartlar altında vatandaşların bu yükü taşımasının zor olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, hızlı tren için uzun yıllar mücadele eden merhum Bursa Milletvekili Kemal Demirel'i de anan Milletvekili Hasan Öztürk, projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda da bulunan Öztürk, vatandaşlardan geri talep edilen ödemelerin faizsiz ve uzun vadeli bir yapılandırmayla tahsil edilmesi gerektiğini belirterek, aksi durumda mağduriyetlerin artacağı uyarısında bulundu.