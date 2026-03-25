28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Hasret Dinç, Keşan ilçesinde Tekel Meydanı isminin değiştirilmesi kararını eleştirerek, sürecin hem hukuk hem de demokrasi açısından sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan ilçesinin siyasi gündeminde uzun süredir tartışılan Tekel Meydanı isminin değiştirilmesi konusunda CHP'den çarpıcı bir açıklama geldi.

28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Hasret Dinç, karar sürecini 'şehir hafızasına suikast' olarak nitelendirerek, o dönem karara destek veren meclis üyelerinin halka hesap vermesi gerektiğini söyledi. Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, 'Siyasetçi geçicidir ama kentin anıları kalıcıdır. Eğer bir karar alınacaksa, son sözü masa başındaki siyasiler değil, sandık başında Keşan halkı söylemelidir' ifadelerini kullandı.

Kararın STK'lar tarafından eleştirildiğini hatırlatan Hasret Dinç, Eğitim-Sen Keşan Temsilciliği, Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilciliği, Keşan Emekli Öğretmenler Yardımlaşma Derneği, SOL Parti ve Emek Partisi Keşan İlçe Başkanlıklarının açıklamalarını desteklediğini belirtti. Dinç, meydanın Keşan halkı için taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Bir kentin hafızası masa başında alınan kararlarla, siyasi hesaplarla değiştirilemez. Tekel Meydanı, yıllardır insanların buluştuğu, adres tarif ettiği ve anılar biriktirdiği bir yer. Başka bir isim dayatmak, halkın aklıyla alay etmektir' dedi.

Kararın alındığı meclis oylamasında bazı CHP listelerinden seçilip daha sonra İYİ Parti saflarına geçen üyelerin tutumunu eleştiren Dinç, 'Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen ve daha sonra İYİ Parti'de siyaset yapan bazı meclis üyeleri bu karara neden 'evet' dedi? Keşan halkı bu konuya ciddi bir öfkeyle bakıyor' diye konuştu. Dinç, isim değişikliği yapılacaksa halkın gönlünde yeri olan figürlerin tercih edilmesi gerektiğini savunarak, rahmetli belediye başkanları Rasim Ergene ve Mehmet Gemici ile kurucu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk isimlerini örnek gösterdi.

Son olarak demokratik çözüm için referandum çağrısı yapan Hasret Dinç, 'Meselemiz Cumhuriyet değerlerine, hukuka ve kent hafızasına sahip çıkmaktır. Eğer meclis üyeleri kendi siyasi geleceklerinden endişe ediyorlarsa, kararı doğrudan halka bıraksınlar. Sandık kurulsun, Keşan halkı karar versin. Bu kentin sahibi siyasetçiler değil, halkın kendisidir' görüşünü savundu.