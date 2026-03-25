CHP Ekonomi Eşgüdüm Konseyi (CHP EEK), Türkiye'yi savaşın ekonomik risklerine karşı korumak için acil, orta ve uzun vadeli önlemleri içeren kapsamlı bir ekonomik paket açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Ekonomi Eşgüdüm Konseyi (EEK), bölgemizde süren jeopolitik gerilim ve savaşın ekonomik etkilerine karşı hazırladığı kapsamlı önlem paketini kamuoyuna duyurdu. Konsey, iktidarın mevcut politikalarının Türkiye'yi kırılgan bir ekonomik ortamda bıraktığını belirterek, acil müdahale ve yapısal reform ihtiyacını vurguladı.

CHP EEK'in raporunda, savaşın enerji, tarım ve sanayi sektörlerinde tedarik zincirlerini bozduğu, fiyatlar ve ihracat imkanları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi. Türkiye'nin ekonomik dirençliliği için demokratik ve kurumsal yapının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

CHP EEK, paketin hazırlanmasında toplum kesimleri ve sektör temsilcileriyle görüşmeler yürütüldüğünü vurgularken, mevcut Ekonomik ve Sosyal Konsey'in acilen toplanmasını önerdi. Konsey, kısa vadeli önlemlerin hızla hayata geçirilmesi, orta ve uzun vadeli önlemler içinse bugünden hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti. Bu paketle CHP, Türkiye ekonomisinin savaşın etkilerine karşı güçlendirilmesini ve olası küresel krizlere karşı dirençli bir yapı kurulması hedeflendi.

Buna göre raporda ACİL ÖNLEMLER şöyle sıralandı:

Akaryakıt KDV'si yüzde 20'den yüzde 1'e düşürülmeli, ÖTV'deki KDV kalıcı olarak kaldırılmalı.

Eşel mobil sistemi yüzde 100 uygulanmalı.

Çiftçilere faizsiz gübre ve akaryakıt kredileri sağlanmalı, borçlar uzun vadeli ve faizsiz yapılandırılmalı, haciz işlemleri durdurulmalı.

Asgari ücret artışları üç ayda bir yapılmalı; memur ve emekli maaşlarında ek düzenleme yapılmalı.

Sosyal yardım sistemi hane gelirine göre kademeli nakit destek sunmalı.

Savaş nedeniyle zarar gören KOBİ ve esnafa KGF teminatlı krediler, Eximbank finansmanı, vergi indirimleri ve SGK teşvikleri sağlanmalı.

Küçük esnafa elektrik ve doğalgaz desteği, ulaşım sektörüne akaryakıt desteği verilmeli.

Turizm sektöründe senaryo bazlı hazırlıklar yapılmalı ve Türkiye'nin güvenli turizm destinasyonu olduğu tanıtılmalı.

Orta ve uzun vadeli önlemlerle ilgili hususlar ise raporda şöyle yer aldı:

Enerjide arz güvenliği sağlanmalı, yerli yenilenebilir enerji kapasitesi artırılmalı.

Tarımda sübvansiyon mekanizmaları ve gelir güvencesi sağlanmalı.

KOBİ ve reel sektör desteklenmeli; yeşil, mor ve dijital dönüşüm programları uygulanmalı.

Türkiye, ekonomik kırılganlıkları azaltıp bölgesel üretim ve ticaret merkezi olmalı, alternatif uluslararası ticaret koridorları güçlendirilmeli.

Savunma sanayisine etkin destek sağlanmalı ve hızlı yanıt veren bir yapı kurulmalı.

Türkiye, jeostratejik konumunu kullanarak bölgesel yatırım ve finans merkezi haline gelmeli.

Kamu bütçesi şeffaf, verimli ve kamu yararına dayalı şekilde yönetilmeli; zarara yol açan uygulamalara son verilmeli.

