MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında hem iç politikaya hem de Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 'Terörsüz Türkiye' hedefinin stratejik bir öncelik olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı ve Nevruz'un birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin iç huzurunun en büyük güvence olduğunu ifade etti. 'Bir olacağız, beraber olacağız, birlikten güç doğacağını göstereceğiz' diyen Bahçeli, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere de geniş yer ayıran Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel barışı tehdit ettiğini söyledi. Artan gerilimin küresel bir savaşa dönüşme riskine işaret eden Bahçeli, 'Savaş durmalı, silahlar susmalı, diplomasi öne çıkmalıdır' çağrısında bulundu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/dyOxOH9IXm — MHP (@MHP_Bilgi) March 24, 2026

İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek uluslararası toplumun daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler'in mevcut krizler karşısında yetersiz kaldığını savundu. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sadece güvenlik değil, toplumsal birlik projesi olduğunu ifade eden Bahçeli, Türk ve Kürt vatandaşların ortak kaderde buluşmasının önemine değindi. Bu süreçte demokratik ve hukuki adımların aşamalı şekilde atılacağını belirtti.

Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü bir aktör olma fırsatıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Bahçeli, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bu sürecin yol haritası olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı'nı ve Nevruz'u kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler ve hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.