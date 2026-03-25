ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın dış politika iradesine yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özel'in dilini 'Türkiye karşıtlarının dili' olarak nitelendirerek, söylemlerinin dünya basınında Türkiye karşıtı söylemlerle örtüştüğünü belirten Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir' ifadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarını ise 'dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur' sözleriyle eleştirdi.