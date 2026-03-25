İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin dış politikada tarafsız kalması gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına, Türkiye'nin ekonomik ve güvenlik riskleri nedeniyle dahil olmaması gerektiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İran savaşına askeri açıdan dahil olmaması gerektiğini belirtti. Dervişoğlu, ilişkilerin yalnızca uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

NEVRUZ VE TERÖR VURGUSU

Nevruz Bayramı'ndaki bazı kutlamalarda terör örgütü PKK mensuplarının kahraman ilan edildiğini savunan Dervişoğlu, 'Türkiye'yi yakmaya çalışanlar, her zaman kendini yakmıştır' dedi. Bölgesel risklere dikkat çeken Dervişoğlu, olası bir İran iç savaşının Türkiye'ye göç dalgası, terör tehdidi ve sınır aşan istikrarsızlık olarak yansıyacağını vurguladı. 'Bu yangının tarafı haline gelmek yerine, yangının kendi evimize sıçramasını engellemeliyiz' diye konuştu.

Dış politikada AK Parti ve MHP arasındaki farklı açıklamalara işaret eden Dervişoğlu, iktidarın tutarsız adımlarını eleştirdi. ABD ve İsrail'in politikalarını eleştiren Dervişoğlu, Türkiye'nin hem bu ülkelerle hem de İran'la dengeli bir ilişki sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pusula olarak benimsediklerini söyleyen Dervişoğlu, 'Maceraperest dış politikadan uzak durun, duygusal reflekslerle devlet yönetmeyin' çağrısında bulundu.

Ayrıca İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin enerji ve tarım potansiyeline değinerek, kadın kooperatifleri ve genç girişimcilere yönelik projelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tarım sektörünün geçen yıl yüzde 8,8 küçüldüğünü hatırlatan Dervişoğlu, bunun son çeyrek asrın en ciddi gerilemelerinden biri olduğunu vurguladı. Dervişoğlu, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini belirterek, 'Bu süreçte Türkiye, tarafsızlığını korumalı ve kendi güvenliğini ön planda tutmalıdır' dedi.