Dr. İleri, kanun teklifinde yer alan bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi ile yeniden düzenleneceğini bildirirken, çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İleri, sürecin tamamlanmasının ardından düzenlemelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, sürecin hayırlara vesile olmasını diledi. Milletvekili İleri, kripto varlıkların düzenlenmesine yönelik adımların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kripto varlıklarla ilgili kanun teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

