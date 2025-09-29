Gölcük Belediye Konservatuarı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavında 120 öğrenci yeteneklerini sergiledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Konservatuvarı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavını gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde genç yetenekleri belirlenmesi için yapılan sınavda, 120 öğrenci sınav heyecanını yaşadı.

Uzman eğitmenler nezaretinde, Klasik Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Bölümü, Batı Enstrümanları Bölümü, Şan Bölümü branşlarında 60, tiyatro kursunda ise da 60 öğrencinin katılımıyla sınava tabi tutuldu.

Yetenek sınavları; Klasik Türk Müziği Bölümü (ud, keman, ney), Türk Halk Müziği Bölümü (bağlama), Batı Enstrümanları Bölümü (gitar, piyano, yan flüt), Şan Bölümü, branşlarında, uzman eğitmenler tarafından yapıldı. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıtlarını tamamlamaları sonrasında 4 Ekim Cumartesi günü eğitime başlayacakları öğrenildi.

Gençlerin sanat, kültür ve spor alanında gelişmesi için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sınavı kazanarak 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayacak öğrencilere başarılar diledi.