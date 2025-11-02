Kocaeli'de Çayırova Belediyesi'nin ilçede geleneksel hale getirdiği 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, Youtuber Sertaç Abi, Çayırovalı çocuklarla buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıları kitapların büyülü dünyasıyla bir araya getiren ve kentin en özel kültür sanat etkinliklerinden olan 6. Çayırova Kitap Günleri, Youtuber Sertaç Abi'yi konuk etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve yüzlerce Çayırovalı katılım sağladı. Söyleşi programı öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu yıl altıncısını düzenledikleri kitap günlerine olan ilgi ve alakadan ötürü Çayırovalı hemşehrilerine teşekkür ederken, 6. Çayırova Kitap Günleri'nin konuğu Youtuber Sertaç Abi'ye de, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti.

DOLU DOLU GEÇİYOR

Daha sonrasında programda kendisini dinlemeye gelen yüzlerce Çayırovalı çocuğa ve veliye hitap eden Sertaç Abi, eğlenceli ve renkli bir sohbetle, Çayırovalı çocukları bilgilendirdi. Söyleşi sonrasında ise Çayırova Kitap Günleri ve etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Youtuber Sertaç Abi, 'Çayırova'daki kitap günlerine her sene geliyoruz. Sağ olsunlar çok da dolu dolu geçiyor. Burada yaptığımız söyleşilerde çocuklarımızla Youtube'un tehlikelerini konuşuyoruz ve kitap meselesi üzerine değiniyoruz. Çünkü bizim çocuklarımızın kitapla alakası artık sadece bu etkinliklerde kaldı.

Kitap Günleri'nin haricinde kitapla ilgili bir alışverişleri olmuyor. Kitapları göremiyorlar, dokunamıyorlar ve tadamıyorlar. Kitaplarla dolu bir ortama giremiyorlar. O yüzden Çayırova'da yapılan ve altıncısı düzenlenen bu etkinlik çok önemli. Umarım uzun yıllar boyunca da devam eder ki biz de her daim çocuklarımızı kitapla bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye de hususen teşekkür ediyorum. Çayırova'nın kitap günleri çok samimi. Daha böyle kültür merkezi konseptinde oluyor. O yüzden çok güzel bir ortamı var buranın' dedi. Söyleşinin ardından Youtuber Sertaç Abi, kendisini bekleyen minik hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, kitaplarını imzaladı.