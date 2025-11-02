Mersin Büyükşehir Belediyesi; kentin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini bir araya getiren 'Uluslararası Tarsus Festivali'nin 4.'sünü dolu dolu programlarla gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

MERSİN (İGFA) - 7-8-9 Kasım tarihlerinde, Tarsus'un tarih, kültür ve lezzet dolu atmosferinde gerçekleşecek 'Uluslararası Tarsus Festivali'; kentin dört bir yanında sanattan çocuk oyunlarına, söyleşilerden uluslararası halk oyunları gösterilerine ve ünlü sanatçıların konserlerine varana kadar birbirinden güzel etkinliklerle Mersinlileri ve çevre illerden gelecek ziyaretçileri ağırlayacak.

FESTİVAL, BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent kimliğini güçlendiren, kültür ve sanatın gelişimine katkı sağlayan etkinlikleri arasında yer alan 'Uluslararası Tarsus Festivali', bu yıl da her detayı titizlikle planlanarak hazırlandı.

Festival, gün boyu sürecek etkinlikler arasında çocuklar için kukla yapımı atölyeleri, tiyatro gösterileri bulunurken; dans performansları, sanat sergileri ve her yaşa hitap eden birçok etkinlik yer alacak.

Festival süresince bilgiye, deneyime ve ilhama kapı aralayacak söyleşilerde; İlber Ortaylı, Nasuh Mahruki, Güven İslamoğlu, Danilo Zanna, Nihat Sırdar, Güçlü Mete, Ümit Aydınoğlu, Orkun Olgar, Selçuk Şirin, Ayşegül Çoruhlu ve Ateş İlyas Başsoy gibi birbirinden değerli isimler sahne alacak.

Tarih, kültür, medya, sağlık, psikoloji ve gastronomi gibi birçok alanda yapılacak söyleşiler, katılımcılara hem bilgi hem de ilham verecek. Festivalin lezzet durakları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. MasterChef yarışmacıları Hasan Biltekin, Akın Kızıltaş, Alican Sabunsoy, Ezgi Yıldırım ve Onur Üresin, festival süresince özel tatlılar ve yöresel yemekleriyle, gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

7 Kasım Cuma 17.30'da Tarsus'un tarihi sokaklarında gerçekleşecek festival korteji ile etkinliklere coşkulu bir başlangıç yapılacak. Festival, aynı gün sahne alacak Haluk Levent ve 8 Kasım Cumartesi gerçekleşecek Fatma Turgut konseri ile taçlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği uluslararası etkinliklerle sadece Tarsus'un değil, tüm Mersin'in tanıtımına büyük katkı sunuyor.

Kentin kültürel zenginliğini, sanatsal çeşitliliğini ve tarihsel mirasını ön plana çıkaran bu organizasyonlar; Mersin'in yaşanabilir, dinamik ve üretken bir kültür kenti olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 3 gün boyunca sanattan gastronomiye, tarihten eğlenceye uzanan dopdolu etkinlikleriyle '4. Uluslararası Tarsus Festivali', hem kent halkına hem de misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.