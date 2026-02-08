Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Michael Frayn'ın kaleme aldığı ve tiyatronun görünmeyen dünyasını mizahi bir dille ele alan 'Oyunun Oyunu' adlı oyunu ilk kez sanatseverlerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da onlarca yerli ve yabancı oyunu sanatseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 sanat sezonunda önemli bir yapımı daha izleyicisinin karşısına çıkardı.

İngiliz yazar Michael Frayn'in kaleme aldığı, Lale Eren Dalsar'ın Türkçeye çevirdiği, yönetmenliğini ise Cem Baza'nın üstlendiği 'Oyunun Oyunu' adlı oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan prömiyerle sahnedeki yerini aldı. Oyunun dekor tasarımını Şafak Kerem Kızıltan, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık, hareket eğitmenliğini Yasin Yürekli, müziği Hakan Ali Toker, dramaturgu ise Ozan Çelik üstleniyor.

Tiyatronun görünmeyen dünyasını, sahne önü ve sahne arkasında yaşananları mizahi bir dille ele alan oyun, Bursalı seyircilerden tam not aldı. Sahne performansları büyük beğeni toplayan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, değişik anlamlar yüklenen oyunları seyirciye seyrettirmeyi amaçladıklarını, 'Oyunun Oyunu' adlı oyunun da bunun bir ürünü olduğunu söyledi. Oyunun 50 gün üstüne kurgulandığını belirten Ali Düşenkalkar, 'Seyircimizi gülmeceye davet ediyoruz. Onları mutlu etmek, sahneden tebessüm göndermek istiyoruz. Şehir Tiyatrosu olarak tüm Bursalıları oyunlarımıza bekliyoruz' dedi.

Oyunun Yönetmeni Cem Baza ise, Bursa'da çalışkan, disiplinli ve tiyatro aşığı bir ekiple çalışarak hazırlandıklarını ifade ederek herkesi oyunlarına beklediklerini dile getirdi.

Bursalı tiyatroseverler, oyunu 12 ve 13 Şubat'ta saat 20.00'de, 14 Şubat'ta ise saat 15.00 ve 20.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde izleme fırsatı bulabilecek.