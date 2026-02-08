Bursa Nilüfer Belediyesi, vatandaşların gece eğlencesini güven içinde sürdürebilmesi için eğlence mekânlarına yönelik kapsamlı bir gece denetimi gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüyle eş zamanlı olarak; ruhsatsız faaliyet, kaçak içki satışı, gürültü kirliliği, kayıt dışı çalışan ve hijyen eksikliği gibi olumsuzluklara karşı sahada görev yaptı.

Denetimlere Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de eşlik etti.

Gece geç saatlerde başlayan ve sabaha kadar süren denetimlerde; canlı müzik izinlerinden gıda güvenliğine, çalışan belgelerinden yangın ve güvenlik önlemlerine kadar birçok başlık titizlikle incelendi.

Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerin amacının ceza kesmek değil; vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği, güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamı oluşturmak olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, kamu düzeni ile halk sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.