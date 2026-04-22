Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılışa katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Büşra Özdemir, fuarın önemine değindi.

ANTALYA (İGFA) - Özdemir, 'Yerel üretimin güçlenmesi, kadın kooperatiflerinin kalkınması, sürdürülebilir tarımın yaygınlaşması ve Antalya'mızın bereketli topraklarının canlandırılması için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in açılışı yapıldı. ANFAŞ Fuar Merkezinde YÖREX için düzenlenen açılış törenine; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak ile ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile kalkınma ajanslarının temsilcileri katıldı.

YÖRESEL ÜRÜNLER BİR MİLLETİN HAFIZASIDIR

Açılışta konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir bir ülkenin gerçek zenginliğinin, sahip olduğu yerel değerlerde saklı olduğuna dikkat çekerek, 'Yöresel ürünler bir milletin hafızasıdır. Toprağın kokusunu, coğrafyanın iklimini, ustanın emeğini ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgeliği taşır. Gördüğünüz, tattığınız her ürün; sadece lezzetten ibaret değildir, onun tarihi, kültürü, kimliği vardır. İşte tam bu noktada, ürünün ait olduğu toprakla kurduğu bağı koruyarak o ürünün özgünlüğünü ve kalitesini güvence altına alan coğrafi işaretlerin gerçek değeri ortaya çıkmaktadır.

GASTRONOMİ FESTİVALİ'NE DAVET

Özdemir konuşmasına şöyle devam etti, 'Üreten Antalya, kazanan Antalya anlayışıyla, emeğin değer bulduğu bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Bu kapsamda, hem yerel ürünlerimizin hem de Antalya'mızın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını güçlendirmek amacıyla 5. yılına girdiğimiz Uluslararası Gastronomi Festivali Foodfest Antalya'yı düzenliyoruz. Bu yıl da özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesi ve ulusal ile uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yer edinmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle sizleri de 8-10 Mayıs tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştireceğimiz festivalimizde, Antalya'mızın bereketini ve zenginliğini birlikte paylaşmaya davet ediyorum' diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) standında yerel ürünleri sergiliyor. Açılışın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti. Standı ziyaret eden vatandaşlara tarhana çorbası ikramında bulunuluyor.

Yöresel Ürünler Fuarı'nda Antalya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, standında her türlü desteği sağladığı Kadın İşgücü Geliştirme Programı dahilinde iş birliği yaptığı kadın kooperatiflerine de yer veriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin YÖREX'teki standında ürünlerini sergileme, tanıtma ve pazarlama imkanı bulan kadın kooperatiflerine kendi el emeği ürünlerini satarak kazanç elde etme imkanı da sağlanıyor.