486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Manisa Gastronomi Panayırı' ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yöresel ve tescilli ürünlerin tanıtıldığı panayır, Manisa'nın zengin mutfak kültürünü ve yerel üreticileri bir araya getirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Mesir Festivali kapsamında Gastronomi Panayırı açıldı.

Panayırın açılış törenine; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi bölümü akademisyenleri ve öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe belediyelerinin iş birliğiyle kurulan stantlarda, her bölgenin kendine has ürünleri sergilendi. Stantları tek tek ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Başkan Besim Dutlulu, coğrafi işaretli ürünlerin Manisa turizmi için taşıdığı öneme değindi.

Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın gastronomi potansiyeline vurgu yaparak, 'Geçtiğimiz yıl bu festival, merhum Ferdi Başkanımızın vizyonuyla farklı bir kimlik kazanmaya başlamıştı. Şifa kaynağı Mesir'i; sanat, kültür ve Manisa'nın çok güçlü olduğu gastronomi alanıyla buluşturmayı hedeflemişti. Kendisini rahmetle anıyorum. Biz de bu vizyonun üzerine koyarak ilerliyoruz. Bu hafta 13 ülkeden gelen temsilcilerle Manisa'nın geleneksel lezzetlerini harmanlayan etkinlikler düzenleyeceğiz. Dolu dolu bir festival haftası bizi bekliyor' dedi.

ŞİFADAN SOFRAYA: MESİRİN BİLİMSEL VE GASTRONOMİK YOLCULUĞU

Festival kapsamında düzenlenen 'Gastronomi Arenası: Şifadan Sofraya' başlıklı söyleşide, Mesir macununun sadece bir şifa geleneği değil, aynı zamanda çok katmanlı bir gastronomik değer olduğu ele alındı. Uzmanlar, Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bu mirasın, içerdiği 41 çeşit baharatla modern mutfak uygulamalarında ve gastronomi turizminde stratejik bir rol oynayabileceğini belirtti.