Bursa Gemlik’te 231 çocuk eğitim aldı
Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 Yaz Okulu sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 Yaz Okulu sınav sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Öğrenciler, resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak notlarını kontrol edebilecek.

Kaynak: İGF