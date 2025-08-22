Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 Yaz Okulu sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 Yaz Okulu sınav sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Öğrenciler, resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak notlarını kontrol edebilecek.
