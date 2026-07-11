Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Gaziantepli öğrencileri bu yıl da Bosna Hersek gezisiyle ödüllendiriyor. Geçen yıl başlatılan uygulama, bu yıl da şehrin gururu olan başarılı öğrenciler için devam ediyor.

GAZİANTEP (İGFA) - 'Eğitim Dostu Gaziantep' anlayışıyla eğitim yatırımlarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akademik başarıyı ödüllendiren örnek uygulamasını bu yıl da devam ettiriyor.

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Gaziantepli öğrenciler, başarılarının karşılığında Bosna Hersek gezisine katılacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen uygulama, bu yıl da gelenek haline gelerek şehrin gururu olan öğrencileri tarih ve kültür yolculuğuyla buluşturacak.

Program kapsamında öğrenciler, 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi Bosna Hersek'te Saraybosna, Mostar ve Blagaj'ı ziyaret edecek.

Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek gezi boyunca öğrenciler, Mostar Köprüsü başta olmak üzere Bosna Hersek'in tarihi ve kültürel mirasını yerinde görme fırsatı bulacak. Ortak tarih ve medeniyet bağlarını yakından tanıyacak öğrenciler, unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla yalnızca sınav başarısını ödüllendirmeyi değil, gençlerin vizyonunu geliştirmeyi, tarih ve kültür bilincini güçlendirmeyi ve onları yeni hedeflere teşvik etmeyi amaçlıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gaziantep'in eğitimde elde ettiği başarı, öğrencilerine sunulan bir ödülle taçlanırken, Türkiye'nin zirvesine çıkan gençler aynı zamanda şehrin eğitim alanındaki başarısını da uluslararası bir kültür yolculuğuyla temsil edecek.