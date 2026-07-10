MEB, okul bilgilerine erişimi kolaylaştıran 'Rota Maarif' platformunu hizmete açtı. 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde rehber olacak sistemde; puan, yüzdelik dilim ve okul karşılaştırma gibi özellikler yer alıyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla 'Rota Maarif' platformunu devreye aldı.

Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan 'Rota Maarif' bilgilendirme sistemi, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet vermeye başladı. Rota Maarif ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

Rota Maarif'te kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilirken, platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor.

Rota Maarif platformu, 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve veliler için 'tercih danışmanı' işlevi görecek.

Platform ile sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.