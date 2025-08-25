YÖK Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede her 5 adaydan birinin ilk tercihine yerleştiğini, yeni programların tamamının dolduğunu belirterek, ek yerleştirme sürecine dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yükseköğretimde yenilikçi yaklaşımların başarıyla karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti.

“Hem bugünün hem geleceğin iş gücü piyasasında kritik rol oynayacak yeni programların tamamı doldu" diyen Özvar, "Her 5 adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Yüzde 42’si ilk üç tercihinden birini kazandı. İlk 5 tercihinden birine yerleşen adayların oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti” dedi.

Başarılı olan adayları tebrik eden Özvar, bir programa yerleşme başarısı gösteren tüm adayları, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkânlardan faydalanmaya davet etti.

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de ek yerleştirme sürecini takip etmeleri çağrısında bulunan Özvar, "Sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır.” dedi.

YÖK’ün proaktif vizyonla stratejik alanlarda küresel değişim ve dönüşümün merkezinde yer alma hedefini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Özvar, yükseköğretim sisteminin geleceğe yönelik adımlarının devam edeceğini belirtti.

Kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı, ek yerleştirme sürecine ilişkin detayların ise ÖSYM tarafından duyurulacağı kaydetti.