Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” Organize Suç Örgütü, yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU-29” operasyonuyla çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonlarının 29'uncusu bu kez Muğla merkezli 4 ilde gerçekleştirildi.
Elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” Organize Suç Örgütü için Jandarma tarafından “KUYU-29” operasyonu düzenlendi.
Operasyonda örgüt çökertilirken, örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Nitelikli Yağma suçlarını işledikleri tespit edildiğini belirtti.
Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi.