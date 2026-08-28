Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze ve Lübnan'daki gelişmelere dikkat çekerek İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Erdoğan, 'Güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak mecburiyetindeyiz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Gazze ve Lübnan'daki gelişmelere geniş yer veren Erdoğan, bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için İslam dünyasının daha güçlü bir dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

'GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK MEZARLIĞINA ÇEVRİLDİ'

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin 'dünyanın en büyük çocuk mezarlığına' çevrildiğini belirterek, Filistinlilerin temel ihtiyaçlardan dahi yoksun şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, İsrail saldırıları nedeniyle 1,3 milyon Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik adımlar attığını savunan Erdoğan, Siyonizmin yalnızca komşu ülkelerin değil, bölgesel barış ve insani değerleri savunan herkesin hedef alınmasına yol açtığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuştu:



'Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de, uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.



Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz; en temel: pic.twitter.com/LH83qLCTcJ — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 28, 2026

'BAŞKASINA UMUT BAĞLAYARAK BİR YERE VARAMAYIZ'

İslam dünyasına birlik çağrısı yapan Erdoğan, Müslümanların kendi güvenliklerini ve geleceklerini güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, 'Müslümanlar olarak, başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz; güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.' dedi.

'İttifakları büyütmeye çalışıyoruz'

Türkiye'nin hem kendi içinde hem de İslam dünyasında dayanışmayı artırmaya yönelik çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, ihtilafların azaltılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ümmet-i Muhammed'in, bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki huzur ve güven ortamının ancak birlik ve dayanışmayla tesis edilebileceğini belirten Erdoğan, konuşmasını 'Bütün çabamız; ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir.' sözleriyle tamamladı.