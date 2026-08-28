Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 278 bin 581 çocuğa toplam 25 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

MARDİN (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü. Burada açıklamalarda bulunan Göktaş, 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuğa destek sunulduğunu belirterek, Ağustos ayı ödemelerinin de bugün annelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

'MARDİN'E SON 24 YILDA 40,1 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK'

Mardin'i üçüncü kez ziyaret ettiğini ifade eden Göktaş, kentte aileyi güçlendiren, kadınları destekleyen ve çocukları koruyan hizmetleri sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Göktaş, son 24 yılda Mardin'e Bakanlık olarak yaklaşık 40,1 milyar lira yatırım ve destek sunduklarını belirterek, kentteki sosyal hizmet altyapısına ilişkin bilgileri paylaştı.

Mardin'de 17 Aile Destek Merkezi, 7 kadın kooperatifi, 10 ÇATOM ve 5 Sosyal Hizmet Merkezi'nin bulunduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, 2026 yılında Mardin'e sosyal ve ekonomik destek ödemeleri kapsamında 261 milyon lira kaynak aktarıldığını, bu kapsamda 3 bin 988 çocuğa destek verildiğini söyledi.

????Medeniyetler beşiği, kadim şehrimiz Mardin'deyiz



Mardinli hemşehrilerimizle üçüncü kez buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Her ziyaretimizde olduğu gibi yine hanelerimizi ziyaret edecek, yeni hizmet noktamızın açılışını gerçekleştirecek, evlatlarımız, büyüklerimiz, kadınlar,: pic.twitter.com/ffEux1acCx — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 28, 2026

EVDE BAKIM VE VEFA DESTEĞİ

Evde bakım yardımının önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, Mardin'de 11 bin 1 kişiye evde bakım desteği sağlandığını, yalnızca 2026 yılında bu kalemde 1,16 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Ulusal Vefa Programı kapsamında ise 3 bin 80 yaşlı ve engelli vatandaşa doğrudan evde destek sunulduğunu ifade etti.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA YOĞUN BAŞVURU

Aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, 2025 yılında Türkiye genelinde 19 binden fazla etkinlik, faaliyet ve farkındalık çalışması gerçekleştirildiğini, bunların 51'inin Mardin'de yapıldığını söyledi. 2024'te deprem bölgesinde pilot uygulama olarak başlatılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurma hayallerine destek olduklarını belirten Göktaş, Türkiye genelinde 302 bin 972 genç çiftin fona başvurduğunu, Mardin'de ise 7 bin 600 çiftin bu destekten yararlandığını kaydetti.

Ayrıca 480 çiftin 496 çocuğunun da bu destekler sayesinde dünyaya geldiğini belirtti.

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerine ilişkin olarak da yaptığı paylaşımda 1 milyon 278 bin 581 çocuğa toplam 25 milyar lira ödeme yapıldığı, Ağustos ayı ödemeleri bugün annelerin hesaplarına yatırıldığı, 5 yaşını tamamlayana kadar çocuklara düzenli destek verildiğine dikkati çekerek, bugüne kadar 745 bin 150 çocuğa her ay düzenli ödeme yapılmaya devam edildiğini vurguladı.

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Bakan Göktaş, barışın kalıcı olduğu, hiçbir annenin ağlamadığı ve hiçbir evladın baba hasreti çekmediği güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi. Terörün en çok aileleri parçaladığına dikkat çeken Göktaş, güçlü Türkiye'nin güçlü ailelerle kurulacağını belirterek, yeni yatırımlar, üretim ve istihdamın artacağı bir gelecek hedeflediklerini ifade etti.