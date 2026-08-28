İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre kaza, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki İETT otobüsünün duvara çarpmasının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralılarından birinin de hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı, yaralıların olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

ZEYTİNBURNU'NDAKİ KAZADA CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ



İstanbul Valiliği, sahil Zeytirnburnu yan yolda Florya yönünde meydana gelen İETT otobüsü kazasında can kaybının 2'ye yükseldiğini duyurdu.



1'i ağır 16 yaralının ise tedavileri devam ediyor.



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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, İETT'den de yapılan açıklamada, idari ve adli soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.